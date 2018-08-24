Kazada ölen ikizler yan yana defnedildi

Cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirilen Açıkel kardeşler için helallik alındı. 20 Eylül'de düğünü olacak Semiha Açıkel'in tabutuna duvak örtüldü.

İkiz kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

NİŞANLISININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Cenaze törenine, baba Muammer Açıkel, aile yakınları, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan anne Ümmü Gülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel'in nişanlısı Yasin Şahin'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kayseri'de Yeşilhisar-Yahyalı karayolunda dün 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, Samet ve Semiha Açıkel olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçlardaki 9 kişi yaralanmıştı.