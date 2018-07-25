Torbalı ilçesinde 'Paşa' isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Oturdukları apartmanın önüne geldikleri anda köpek, Demirci'nin kucağından atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada 35 GH 770 plakalı otomobil, köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle olay yerinde öldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, olay yerine çığlık çığlığa ağlayarak geldi. Köpeğinin başında ağlayan genç kızı, babası Osman Demirci ve aile yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen trafik polisleri tutanak tutarken, Demirci ailesi konu hakkında şikayetçi oldu.
Kazada ölen köpeğini görünce sinir krizi geçirdi VİDEO