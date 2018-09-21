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Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü 1 hafta sonra öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayata 7 gün tutunabildi.

İHA | 21.09.2018 - 02:36..
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14  Eylül 2018 tarihinde akşam saatlerinde İnegöl'de trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsünden acı haber geldi.

1 HAFTA DAYANABİLDİ

İnegöl’den Ankara istikametine giden Selçuk K. yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, işten çıkıp evine doğru bisikletiyle gitmekte olan Ercan Yalman’nın(35) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Yalman olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan bisiklet sürücü İnegöl devlet hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırdı. 7 gündür burada tedavisi süren genç adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü 1 hafta sonra öldü

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