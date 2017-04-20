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Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 72 yaşındaki Celal Turan, geri manevra yapan midibüsün çarpması sonucu yaralandı. Karısı "oh olsun" dedi.

20.04.2017 - 17:04
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Kaza, Müftü Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta meydana geldi. Durağa girmek için geri manevra yapan Halil A. yönetimindeki 67 M 8032 plakalı midibüs, arkada bulunan Celal Turan'a çarptı. Yere düşerek başını asfalt zemine çarpan Turan yaralandı. Turan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık görevlisi yaptı. Turan, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansa konuldu.

Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

Bu sırada kaza yerine gelen eşi Cemile Turan, eşinin yalnız dışarıya çıkmasına kızarak, "Celal ne oldu sana? Araba mı çarptı. İyi oldu, oh oldu. Oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Gözümün, başımın belası." diyerek tepki gösterdi. Cemile Turan, daha sonra midibüs sürücüsüne de tepki gösterdi.
Celal Turan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemile Turan da ambulansa binerek eşinin yanında hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Celal Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

Kazada yaralanan eşine, 'Oh olsun' diyerek tepki gösterdi

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