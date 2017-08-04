Kazada yaralanan genç: Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm

Merkez Karatay İlçesi Konya-Aksaray karayolu Aslım kavşağında meydana gelen kazada, Afyonkarahisar'dan Kayseri'deki meyvesuyu fabrikasına kayısı taşıyan 40 yaşındaki Abdil Çimen yönetimindeki kamyon, 19 yaşındaki Kerem Daş yönetimindeki 42 PP 309 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Kazada, metrelerce sürüklenip hurdaya dönen otomobilde, sürücü Daş ile yanındaki arkadaşı Zeki Samet Sağdıç sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Daş ve Sağdıç'ı çıkardı.

"BEN BU RÜYAYI KAÇ SEFER GÖRDÜM"

Otomobili kuzeninden emanet aldığı belirtilen Kerem Daş, kendisine yardım edenlere, "Zeki nerede sesini duyamıyorum. Ben bu rüyayı kaç sefer gördüm. Bana birisi mi çarptı ağabey" diye sordu.

Kerem Daş ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne, ağır yaralanan Zeki Samet Sağdıç ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.











