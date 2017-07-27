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Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

Afyon'da 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralı sürücülerden durumu Ahmet A., kendisini hastaneye götüren ambulans ekiplerine saldırdı.

27.07.2017 - 00:37
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Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Cami yanında öğle saatlerinde 46 yaşındaki İsmail Yuran yönetimindeki 03 SH 400 plakalı kamyonet ile Ahmet A. yönetimindeki 03 DK 360 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan araçlar, park halindeki 03 AB 390 plakalı hafif ticari araç ile 27 yaşındaki Rüstem Sarı yönetimindeki 03 BM 718 plakalı motosiklete ve o sırada yoldan geçen yaya Şükriye Kocaman’a çarptı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

Kazada, İsmail Yuran, Ahmet A., aynı araçta bulunan 43 yaşındaki Ahmet Koç, motosikletteki Rüstem Sarı ile Ömer Sarı ve yaya Şükriye Kocaman yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Ahmet A., hastaneye götürülürken iddiaya göre sağlık görevlileri Hülya I. ile Nazlı Y.’ye saldırdı. Durumu fark edip ambulansı durduran şoför Mevlüt U., Ahmet A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Ahmet A., Mevlüt U.'yu da darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet A.'yı sedyeye kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Ahmet A. daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibine saldırdı

Hastanelere kaldırılan diğer yaralılardan motosiklet sürücüsü Rüstem Sarı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Darp edilen sağlık görevlileri Ahmet A.'dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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