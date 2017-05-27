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Kazada yaralanan yolcu: Şoför yolu bilmiyordu

8 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan bir yolcu, otobüs şoförünün yolu bilmediğini ve uyuduğunu söyledi.

27.05.2017 - 16:49
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Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Kalecik'te devrildi. Otobüs şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Aytaç Çağlar Fakı, Buket Fakı, Yakup Özer, Nazmiye Buyuran ve Fatma Ebru Bordanacı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Semcan Özsoy ile Nuran Urgancı da Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan yolcu: Şoför yolu bilmiyordu

Yaralılardan Aytaç Çağlar Fakı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

KAZA YAPILACAK BİR YER DEĞİLDİ

Kaza anı hakkında bilgiler veren Fakı, şunları anlattı: "(Otobüs şoförü) Büyük ihtimal uykusuzluk vardı. Saat 03.30'da mola verdik. Sonra uyumuşum. Kaza yaptığımız yer dümdüz bir yol. Yani kaza yapılacak bir yer değildi. Herkesin tahmini otobüs şoförünün uyuduğuydu.

Kazada yaralanan yolcu: Şoför yolu bilmiyordu

"UYUMASAYDI..."

Uyumasaydı belki bu 8 kişi ölmeyecekti. Ben bu hastanede olmayacaktım. Eşim sınava girecekti, ben geri dönecektim. Otobüs şoförü büyük ihtimalle yolu bilmiyordu. Başka bir ilin otobüs şoförüydü.

"YOLU KAÇIRIP GERİ DÖNDÜĞÜMÜZ OLDU"

Çünkü birkaç kere yolu kaçırıp tekrar geri gelerek döndüğümüz oldu. Firmalardan isteğimiz, yolları bilen şoförleri otobüslere versinler ki bu acıları yaşamayalım. Her otobüste bir yedek şoför olsun. Ben burada eşimi bekliyorum. Belki eşim buradan Ankara'ya sevk edilecek. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum."

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