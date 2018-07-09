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Kazadan bebeği ile birlikte kurtuldu

Çorlu'da yaşanan tren faciasından bebeği ile birlikte kurtulmayı başaran kadın yaşadığı şoku anlattı.

İHA | 09.07.2018 - 07:45..
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Tekirdağ'dan akşama doğru Türkiye'yi derinden sarsan bir facia yaşandı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Faciada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti 124 kişi yaralandı.

Kazandan sağ kurtulan bazı yolcular o dehşet anlarını anlattı.

"CAMDAN ÇIKTIK"

Kazada bebeği ile kurtulan bir kadın o anları böyle anlattı: "Bizim vagondan itibaren bütün vagonlar devrildi. Bir sürü ölü ve yaralı var. Biz de savrulduk camdan çıktık"

Kazadan bebeği ile birlikte kurtuldu

Kazadan yaralı olarak kurtulan bir başka kadın yolcu da, "Ben son vagondaydım. Orta vagonlar biraz kötüydü. Çok şükür iyiyiz."

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