Kazadan sonra öldüğü bildirilen Gün'ü doktorlar kurtardı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yolda bir otomobil devrildi. Savrulmanın ardından devrilen araçta bulunanlarda 4 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

ARAÇ 30 METRE SAVRULDU

Resul Gün (27) yönetimindeki 06 DA 7551 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Avcılar köyü mevkisinde köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçip yaklaşık 30 metre savrulan araç yola devrildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki ağabeyi Kasım (31), yengesi Remziye (27), yeğenleri Mert (5), Yusuf (6) ve bir aylık Ezel Gün yaralandı.

Araçta sıkışan ve yola savrulan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YUSUF GÜN YENİDEN HAYATA DÖNDÜ

Yaralılardan Ezel bebek ile annesi Remziye Gün hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda, ağır yaralanıp hayati fonksiyonları duran ve öldüğü bildirilen Yusuf Gün ise doktorların yoğun çabalarıyla yeniden hayata döndürüldü.

Hastanenin Yoğun Bakım Servisine alınan Yusuf Gün, babası Kasım Gün ile kardeşi Mert Gün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara'da oturan Gün ailesinin ziyaret için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.