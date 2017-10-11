Kazak iş adamı lüks yatıyla Bodrum'da

Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov, dün akşam, 33 personelin çalıştığı 'Idynasty' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, İtalya'dan Bodrum'a geldi.

140 MİLYONLUK LÜKS YAT

Bodrum Limanı ve Bodrum Koyu'ndaki tekne yoğunluğu nedeniyle demir atamayan 140 milyon euro değerindeki 'Idynasty', Yalıkavak açıklarına gitmek zorunda kaldı.

İŞ ADAMI 1 SAAT KOYLARDA GEZDİ

Buraya demir atan 'Idynasty'ten hız teknesiyle ayrılarak 3 koruma botu eşliğinde yaklaşık 1 saat Yalıkavak koylarını gezen İbrahimov, daha sonra yatına döndü. Yatın üzerinde jimnastik hareketleri yaptığı görülen İbrahimov keyifli göründü.

30 BİN LİRALIK HALI ALDI

Yalıkavak Çarşısı'na çıkan Kazak milyarderin bir halıcıdan 30 bin liraya, 14 metrelik el dokuması Milas halısı satın aldığı belirtildi. Bodrum'da 1 gün kalan İbrahimov, öğle saatlerinde ise Antalya'ya gitmek üzere Yalıkavak'tan ayrıldı.

























