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Kazak pilot tır şöföründen adres yardımı aldı

Kazakistan'da yola inen bir helikopterin pilotu karşı istikametten gelen tırın şöförüne adres sorup uçuşa devam etti.

16.02.2017 - 10:29
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kazakistan

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karayoluna inen bakanlığa ait Mi-8 tipi helikopterin, uçuş esnasında navigasyon çeşitlerini geliştirme ve yerleşim birimlerini belirleme tatbikatında olduğu belirtildi.

ADRES SORDU

Açıklamada, kontrolleri yaparak helikopteri güvenli şekilde indiren pilotun, yerleşim birimlerinin adresini öğrendiğini daha sonra da yoluna devam ettiği kaydedildi.

Karayoluna inen helikopterin pilotunun, tır şoförlerine Aktöbe kentinin yolunu sorduğu görüntüler yerel basında geniş yer buldu.

Kazak pilot tır şöföründen adres yardımı aldı İZLE

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