Kazakistan Milli Müzesi'ne ilgi büyüyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan ve 2014'te hizmete giren Milli Müze, kentteki diğer önemli yerlerden Kazak Eli Meydanı, Bağımsızlık Sarayı, Hazreti Sultan Camisi ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile aynı bölgede yer alıyor.

170 BİNDEN FAZLA ESER YER ALIYOR

Dışarıdan bakıldığında bir kuşu andıran müze, turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlardan biri olarak dikkati çekiyor.

74 bin metrekare kapalı alana sahip 9 katlı müzenin 16 bin metrekarelik sergi alanında Kazakistan'ın ve Kazak halkının tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yansıtan 170 binden fazla eser sergileniyor.

FARKLI DİLLERDE BİLGİ ALMA İMKANI

Müzede Astana, Bağımsız Kazakistan, Altın, Eski ve Orta Çağ Tarihi, Etnografi ve Modern Sanat gibi özel salonlar, ulusal hazine ve tarih üzerine araştırmalar yapan Bilim ve Araştırma Enstitüsü, çocuk müzesi, çocuk sanat merkezi ve konferans salonu hizmet veriyor.

Uluslararası standartlara uygun modern teknolojilerin kullanıldığı müzede yer alan LED ekranlar ve hologramlar, ziyaretçilerin Kazakça, Rusça ve İngilizce bilgi almasına imkan sağlıyor.

EN BÜYÜK 10 MÜZE ARASINDA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2014'te müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, milli müzenin sadece tarihi değerleri sunmadığını aynı zamanda bilim ve kültür merkezi olacağını, mimari ölçeğine göre dünyanın en büyük 10 müzesi arasına girdiğini söylemişti.

YILDA 35 BİNDEN FAZLA ZİYARET

Kazakistan Milli Müzesi Gezi Çalışmaları Merkezi Müdürü Janar Beyisova, "Müzemizde 170 bini aşkın tarihi eser bulunuyor. Müzemiz, ülkemizin tarihi ve gelenekleriyle tanışmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Yılda 35 binden fazla turist ağırlıyoruz" dedi.

