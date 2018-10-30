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Kazakistan'da ihracat 9 ayda yüzde 28 arttı

Kazakistan'da yılın 9 ayında ihracat gelirleri yüzde 28 artışla 44 milyar dolara yükseldi.

AA | 30.10.2018 - 16:20..
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Kazakistan'da bu yıl ocak-eylül aylarında ihracat gelirleri yüzde 28 artışla 44 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YÜZDE 31 ARTTI

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Kayirbek Uskenbayev, ülkesinde faaliyet gösteren diplomatik temsilciler için düzenlediği “Kazakistan’ın ihracat potansiyeli” temalı toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 yılında ülkesinin ihracat potansiyelinin bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 48,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Söz konusu olumlu dinamiğin bu yıl da devam ettiğine işaret eden Uskenbayev, "Bu yılın 9 ayında toplam ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 44 milyar dolar oldu." dedi.

Uskenbayev, birincil olmayan ürün ihracatına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, 2022'ye kadar ülke ekonomisinin birincil olmayan sektörünün ihracat potansiyelini 1,5 kat artırmayı planladıklarını dile getirdi.

800'DEN FAZLA ÜRÜN PAZARLANDI

Kazakistan'ın dünyanın 113 ülkesine 800’den fazla ürün pazarladığını kaydeden Uskenbayev, kilit pazarların Çin, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu aktardı.

Uskenbayev, "Birincil olmayan ihracatı artırarak, küresel emtia piyasasındaki oynaklık koşullarına rağmen, ekonomimizi güçlü ve sürdürülebilir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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