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Kazakistan'da yanan otobüste 52 kişi öldü

Kazakistan'da alev alan otobüste 52 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 10:00..
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Orta Asya ülkelerinden Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde trafikte seyir halinde olan bir otobüsün alev alması sonucu içinde 2'si sürücü, 55'i yolcu olmak üzere toplam 57 kişi vardı.

52 ÖLÜ, 5 YARALI

57 kişiden otobüsten kaçmayı başaran 5 kişi tedavi altına alınırken 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Otobüsteki yolcuların hangi ülke vatandaşı olduğu hakkında henüz net bir bilgi verilmese de Kazak yerel medyasının haberlerine göre, Rusya'dan gelen yolcu otobüsü, çoğunluğu Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu.

Kazakistan'da seyir halinde olan otobüs alev alev yandı ViDEO

Kazakistan'da yanan otobüste 52 kişi öldü

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