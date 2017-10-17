taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.099
USD
3,6587
EURO
4,3077
ALTIN
151,75
PETR
58,0300

Kazakistan'dan Çin’e doğalgaz ihracatı başladı

Kazakistan’dan Çin'e yılda bir milyar dolar gelir elde edilmesi beklenen 5 milyar metreküplük doğalgaz ihracatına başlandığı belirtildi.

17.10.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. Projeler

e

Kazakistan Milli Doğalgaz Şirketi KazTransGaz’dan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana’daki doğalgaz operatörlerinin birleştirilmiş sevkiyat merkezi binasında Çin’e doğalgaz ihracatının başlatılması dolayısıyla tören düzenlendi.

ÇİN'E 5 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ İHRACATI

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, doğalgaz ihracatının başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün tarihi olaya tanıklık ediyoruz. Çin ile doğalgaz ihracatı anlaşmasının imzalanması KazMunayGaz ile KazTransGaz’ın başarılı çalışmalarının sonucudur. Şimdi Kazakistan için alternatif yol oluştu, Çin’e 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı başladı." ifadelerini kullandı.

Bozumbayev, “Biz 10 milyar metreküp gaz tedarik edebilecek teknik imkanlara ve doğalgaz boru hattı kapasitesine sahibiz. Bu yerel doğalgaz sektörünün gelişmesinde yeni dönemin başlangıcıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

3 EKİM'DE DUYURULDU

Kazakistan'ın milli petrol şirketi KazMunayGaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sauat Mınbayev ve KazTransGaz’ın Genel Müdürü Rustam Suleymanov'un da katıldığı törende, Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent açıklarındaki Akbulak Doğalgaz Ölçme İstasyonu ile canlı bağlantı kurularak gaz ihracatı başlatıldı.

Çin'in PetroChina şirketiyle yılda 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandıklarını 3 Ekim'de duyuran KazTransGaz, söz konusu ticaretten bir milyar dolar civarında gelir beklendiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Eminönü- Alibeyköy Tramvayı 2019'da hizmete sunulacak
14 istasyondan oluşacak olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesinin detayları da belli olmaya başladı.
Eminönü- Alibeyköy Tramvayı 2019'da hizmete sunulacak
14 istasyondan oluşacak olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesinin detayları da belli olmaya başladı.
İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu sayısı eylülde yüzde 8 artarken 9 aylık rakam ise 23,4 milyona ulaştı.
Akçay Barajı enerji üretecek
Sapanca Gölü’ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak için tasarlanan Akçay Barajı'nın yapımı sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

99
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

44
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

65
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

412
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

72
Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM