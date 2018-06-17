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Kazalara bağlı can kayıpları yüzde 15 azaldı

Arefe ve bayramın birinci günlerinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında yüzde 15 azalma meydana geldiği, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 17.06.2018 - 09:33..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, arefe ve bayram günlerinde trafik kazalarına bağlı can kayıpları ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ

Arefe ve bayramın birinci gününde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında son 14 yılın ortalamasına göre yüzde 15, geçen yıla göre ise yüzde 13'lük bir azalma yaşandığı belirtilen açıklamada, söz konusu günlerde 39 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdığı kaydedilen açıklamada, artan araç sayısı ve trafik yüküne rağmen alınan tedbirlerinin sonuç verdiği aktarıldı.

Kazalara bağlı can kayıpları yüzde 15 azaldı

70 BİN TRAFİK PERSONELİ

Açıklamada, "Karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 13-18 Haziran 2018'de 6 gün süreyle sahada yaklaşık 70 bin trafik personel, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için 237 personel ve alınan tedbirleri gözden geçirmek ve denetlemek amacıyla 32 polis başmüfettişi 24 saat esasına göre görevlendirildi. Alınan bu önlemler sayesinde 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi." ifadeleri kullanıldı.

Can kayıplarına yol açan kazalara ilişkin de tespitlerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can kayıplarına neden olan trafik kazaları incelediğinde ise vatandaşların hız kurallarına, takip mesafesine, yağışlı yol şartlarına uymamalarının, yol kenarlarına ve tesis girişlerine hatalı park ve/veya duraklama yapmalarının, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmalarının, yol koşullarına uygun lastik kullanmamalarının, yaya geçiş önceliklerine dikkat etmemelerinin neden olduğu tespit edildi. Ayrıca kazalarda can kaybının olmasında veya artmasında en önemli etmenin emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklandığı görülüyor."

KEMER UYARISI

Pazar gününe kadar bayram dönüşü trafiğinin yaşanacağı hatırlatılan açıklamada, "Vatandaşların bayram sevincinin kesintiye uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması için tüm vatandaşların başta hız, takip mesafesi, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmamak olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarını, araca bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları konusunda dikkat etmeleri önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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