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Kazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süsleniyor

Balıkesir Edremit'te bir mahallede, kadınlar çınar ağaçlarını örgü motiflerle renklendiriliyor. Amaçları yaşadıkları yere değer katmak.

AA | 30.06.2018 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Balıkesir Edremit'te Kazdağları eteklerinde bulunan bir mahallenin gönüllü kadınları ağaçları örgü motiflerle süslüyor.

Sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz'in mezarının da bulunduğu kırsal Çamlıbel Mahalesi'nde bir grup kadın, çınar ağaçlarını örgülerle renklendiriyor. Bu ağaçların varlığından haberdar olanlar ise mahalleye yoğun ilgi gösteriyor.

Kazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süsleniyor

KÖY DOKUSUNU BOZMADAN DOKUNMAK

Yaklaşık üç yıl önce İstanbul'dan gelerek yerleştiği mahallede süsleme çalışmasını başlatan Ayşın Aksu, insanların yaşadıkları yerlere değer katması gerektiğini belirterek, sonradan mahalle olan bölgeye, köy dokusunu bozmadan dokunmak istediğini söylüyor.

Kazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süsleniyor

BAL KABAĞI RÜYASI

İğne ve iplikle 43 yaşından sonra tanıştığını söyleyen Ayşın Aksu, "Geleneksel ismiyle kırk yama ile nakış yapıyorum. Tesadüfen tanıştığım Derya Tecimer, bana atölyemin önündeki bir ağacı süslemek istediğini söyledi. Ben de köydeki başka ağaçları süslemeyi de önerdim. Bunun üzerine hazırladığımız proje yavaş yavaş büyüyor. 'Bal kabağı rüyası' adını verdiğimiz el işlerinden oluşan sergi ve ağaçların süslenmesini, pazar günü mahallemizde ilk defa kurulacak antika pazarının açılışıyla birleştirdik. Çamlıbel'i herkes duysun, herkes görsün, herkes tanısın istiyoruz. Derya Hanım buraya bir tek ağacı süslemek amacıyla gelmişti ama proje büyüyünce köyümüzün kadınları da el emekleriyle bize katkı verdiler." dedi.

Kazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süsleniyor


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