Kazlıçeşme- Gebze- Halkalı hattında çalışmalar sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yazılı soru önergelerine cevap verdi.

ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arslan, Marmaray'ın da modern bir işletmecilik anlayışıyla İstanbullulara hizmet vermeye devam ettiğini anımsattı.

Gebze-Pendik arası 20 kilometrelik güzergahta, T3 şehirlerarası tren hattı ile Gebze-Pendik arası şehirlerarası tren istasyonları ve elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlemlerinin tamamlanarak 25 Temmuz 2014'te hattın açıldığını hatırlatan Arslan, Kazlıçeşme- Halkalı ve Ayrılık Çeşmesi- Gebze banliyö ve konvansiyonel hatlarının iyileştirilmesi ve yüksek hızlı tren hattıyla entegrasyonu çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

"9 FARKLI RAYLI SİSTEM EKSPRES METROYLA BİRBİRİNE BAĞLANACAK"

Bu proje tamamlandığında İstanbul'un kent içi ulaşımında raylı sistemin payının yüzde 12'den yüzde 28'e çıkarılmasının hedeflendiğine işaret eden Arslan, "Buna mukabil, İstanbul'un artan nüfusu ve her bin kişiye düşen araç sayısının Avrupa ülkelerinin ortalamalarının altında olması sebebiyle, vatandaşlarımızdan araç sahibi olma talebinin artarak devam etmesi, yapılan yatırımlara rağmen trafik yoğunluğunun artmasının başlıca sebeplerini oluşturmaktadır. İstanbul'daki trafik sorunun çözümüne yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlar ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Bu bağlamda yapılan metro çalışmaları ve diğer büyük projeler de İstanbul'un trafik sorununun azaltılması amacıyla hayata geçirilmektedir. Bunlara ilave olarak; 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, İstanbul'un giderek çoğalan nüfusu ve buna bağlı olarak iki yaka arasında her geçen gün artan yolcu ve araç trafiğine çözüm olacak projelerden birisidir."

GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCU KULLANACAK

Arslan, bu tünelle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tünelinin, iki köprünün ortasında birleştirilerek tek seferde geçilecek ve günde 6,5 milyon insanın kullanacağı 9 farklı raylı sistem ekspres metroyla birbirine bağlanacağını bildirdi.

"ÜÇ KATLI TÜNEL PRESTİJ PROJESİDİR"

Üç katlı tünelin karayolu bağlantılarıyla birlikte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün araç trafiğinin rahatlatılmasına önemli katkı sağlayacağını kaydeden Arslan, "6,5 kilometre uzunluğunda ve 17 metre çapında olacak Büyük İstanbul Tüneli, deniz yüzeyinden 110 metre derinlikte döşenecektir. Proje kapsamında her iki yönde ikişer şeritli ve 16 kilometre uzunluğunda karayolu geçişiyle birlikte, boğaz geçişini sağlayan 31 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyona sahip bir metro hattı planlanmaktadır. Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip proje, her iki ulaşım modunun ortaklaşa kullanımını amaçlayan etkin bir proje olmasının yanı sıra bir prestij projesi özelliğini taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.