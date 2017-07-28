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KCK'nın Türkiye mali alan sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Yılmaz tutuklandı.

28.07.2017 - 10:21
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KCK'nın Türkiye mali alan sorumlusu tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında KCK'nın Türkiye mali alan sorumlusu Murat Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

ÖRGÜTE PARA TOPLUYORDU

Yılmaz'ın "terör örgütü PKK/KCK'ya aktarılmak ve yapılanma tarafından örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere para toplamak, toplanan paraları örgüte aktarmak ve örgütün para trafiğini yönetmek"le suçlandığı öğrenildi.

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