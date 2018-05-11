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KDK, mağdur olan üniversite öğrencilerini haklı buldu

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde yapılan müfredat değişikliği sonucunda mağdur olan öğrenciler, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmuştu. KDK, öğrencileri haklı buldu.

İHA | 11.05.2018 - 17:02..
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KDK, şikayet başvurularını haklı bularak, bundan sonra oluşabilecek tüm mağduriyetleri gidermesi yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

MEZUN OLMALARI ZORLAŞMIŞTI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler, alınan senato kararıyla İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne devredildiklerini, 2017 yılında alınan bir senato kararı ile programlara yeni dersler eklendiğini ve mezun olma kredi koşulunun 164 olarak belirlendiğini bildirdi.

KDK, mağdur olan üniversite öğrencilerini haklı buldu

TAVSİYE KARARI GÖNDERİLDİ

Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, idarenin senato kararıyla almış olduğu müfredat değişikliğini bazı öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına yaptığını iddia ettiğini ancak mezun olmayı kolaylaştırıcı işlemlerin öğrenciler arasında eşitliksiz bir durum oluşturduğunu ifade etti.

Bazı öğrencilerin MF (muaf) dersleri kredi olarak transkriptine işlenirken, bazı öğrencilerin transkriptine işlenmeyerek ve kendilerine müfredat değişikliği sonrası yeni dersler eklenerek çok çeşitli mağduriyetlere neden olmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

KDK, mağdur olan üniversite öğrencilerini haklı buldu

ÖĞRENCİLER HAKLI BULUNDU

Şikayet başvurularını haklı bulan KDK, idarenin mezun olmayı kolaylaştırıcı işlemleri ve eylemleri eşitlikçi bir yaklaşımla tüm öğrencilere sirayet ettirerek müfredat değişikliği sonrası her bölüm bazında en düşük krediden mezun ettiği öğrencinin kredisini baz alarak diğer öğrencileri de mezun etmek için gereken önlemleri alması gerektiğini söyledi.

İdarenin müfredat değişikliği sürecini iyi yönetememesi sebebiyle uygulamada ortaya çıkan tüm sorunları öğrenci lehine yorumlayarak mevcut ve bundan sonra oluşabilecek tüm mağduriyetleri gidermesi yönünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

KDK, mağdur olan üniversite öğrencilerini haklı buldu

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