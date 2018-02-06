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Kebap dolandırıcısına 15 yıl 9 ay hapis cezası

Adana’da kendisine iş adamı süsü vererek Adana kebabı siparişi verip, 200 lira üstü isteyerek 13 kişiyi dolandırdığı için 15 yıl 9 ay hapis cezası alan kişi yakalandı.

İHA | 06.02.2018 - 10:32..
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Kebap dolandırıcısına 15 yıl 9 ay hapis cezası

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri takım elbise giyerek kendine "iş adamı" süsü verip Adana kebabı siparişi verip 200 lira üstü isteyerek 13 lokantayı dolandırmak suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası alan Selçuk A.’nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde olduğunu tespit etti.

Polis caddeye giderek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Selçuk A., kebap siparişi verip dolandırıcılık yapacağı sırada suçüstü yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Selçuk A., emniyete getirilerek işlemleri yapıldı. Yapılan GBT sorgusunda 6 ayrı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

NASIL DOLANDIRDI

Selçuk A.’nın önce belirlediği lokantalarla cep telefonuyla bağlantı kurduğu, lokantalara kendisiyle hiçbir bağlantısı olmayan iş yeri ya da apartmanların adresini verip, onlardan ‘Adana kebabı’ siparişi verdiği, gelecek kişiye de “Gelirken, 200 lira üstünü de getirin” diye ricada bulunup, sonrasında da adresini verdiği yerde beklemeye başladığı öğrenildi.

Selçuk A.’nın sipariş geldikten sonra da söz konusu adresten aceleyle çıkıyormuş gibi numara yapıp, paketçiden gelen kebabı ve para üstünü alıp, sonrasında da, “Parayı arkadaşlar verecek” diyerek, onu bulunduğu binanın üst katındaki ev ya da iş yerine yönlendirip, sonrasında da kaçıp kayıplara karıştığı belirlendi.

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