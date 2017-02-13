Keçesine afyon sakızı emdirilen masa örtüsü ele geçirildi

İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’nda yurtdışına gönderilen kolilerin kontrolünü yaptığı esnada narkotik köpeği Fırtına, üzerinde gönderici R.S. alıcısı ise S.T. yazılı bir koliye tepki verdi.

MASA ÖRTÜLERİNİN İÇİNDEKİ KEÇEYE 10 KİLO AFYON SAKIZI EMDİRİLDİ

Bunun üzerine incelenen koliden masa örtüsü çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde ise masa örtülerinin içindeki keçeye yaklaşık 9 kilogram 960 gram afyon sakızı emdirildiği ortaya çıktı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.