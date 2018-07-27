taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.328
USD
4,8485
EURO
5,6494
ALTIN
190,78
PETR
74,4700

Keçeye emdirilen 11 kilo uyuşturucu polisi bile şaşırttı

Mersin polisin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonda, masa örtüsü içerisindeki keçeye emdirilerek gizlenen 11 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.07.2018 - 09:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şehrin giriş çıkış noktalarındaki kontrollerini artırdı.

11 KİLO 300 GRAM AFYON SAKIZI

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de (MEŞOT) kontrollerini sıklaştıran ekipler, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında, 11 kilo 300 gram ağırlında 16 adet afyon sakızı emdirilmiş keçe ele geçirildi.

Keçeye emdirilen 11 kilo uyuşturucu polisi bile şaşırttı

KEÇELERE EMDİRİP MASA ÖRTÜSÜNÜN ARASINDA SAKLADI

Şahsın yakalanmamak için keçeleri masa örtüleri arasına saklayarak kamufle ettiği tespit edildi.

Eroinin hammaddesi olarak bilinen afyon sakızlı keçelerin Türkiye’ye yurt dışından sokulduğu belirlendi.

Operasyonda Y.F. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçeye emdirilen 11 kilo uyuşturucu polisi bile şaşırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

215
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

30
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

144
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

132
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

21
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM