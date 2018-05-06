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Keçiören de sele teslim oldu

Ankara’da dün Mamak’ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken bugün de Keçiören ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

DHA | 06.05.2018 - 17:32..
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Keçiören de sele teslim oldu

Mamak'ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.

Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı. Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Keçiören de sele teslim oldu

"KEÇİÖREN'DE RAFTİNG"

Keçiören’de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise büyük dikkat çekti. Sağanak nedeniyle göle dönen Fatih Caddesi’ne şişme botunu suya indiren ve kürek çeken bir vatandaşın bu anı, “Keçiören raftingi” notuyla paylaşıldı.

Keçiören de sele teslim oldu

BİRÇOK EV SUYA TESLİM OLDU

Sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan Songül Şahin’in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin’in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah’ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı." diye feryat etti.

Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Keçiören de sele teslim oldu

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