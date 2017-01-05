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Keçiören Metro Durağı'nın istasyonları belli oldu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasındaki metro hatları belirlendi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 09:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı ancak ardından 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilerek yapılan metro hattı tamamlandı.

Keçiören Metro Durağı'nın istasyonları belli oldu

Keçiören Metro Hattı'nın açılışı ise bugün saat 14:00'da gerçekleştirilecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılması bekleniyor.

YOLCULUK SÜRESİ KISALACAK

Yolculuğu, 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek.

Keçiören'in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

Keçiören Metro Durağı'nın istasyonları belli oldu

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