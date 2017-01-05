Keçiören Metrosu açıldı

Törende konuşma yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"BAŞLAMASIYLA BİTMESİ 13 YIL SÜRDÜ"

"Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı Çarşısı'nın, ağustosta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü, daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak eseri açıyoruz. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu..

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Başbakan Yıldırım'ı dinlerken)

AŞKINIZ BİTMESİN AMA KEÇİÖREN METROSU BİTTİ, YENİ SLOGAN BULUN

9 kilometrenin üzerinde bir hat. 9 durağı var, günde 50 bin yolcu taşıyacak. Bunun test sürüşüne geldiğimiz bir genç bana dedi ki, 'Bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü. Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun ama hiç bitmesin'. Bundan çok etkilendim. Gençlere yeni bir tavsiyem var, yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin ama, Keçiören Metrosu bitti.

İLK DURAĞININ ADI ŞEHİTLER DURAĞI, MEYDANIN ADI DA ŞEHİTLER MEYDANI OLDU

Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.

Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün artık bütün vatandaşlarımız uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehrini, Türkiye'nin başkentiyle birleştirmiş olacağız."

9 DURAKTAN OLUŞUYOR

Keçiören Metrosu; Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

1,5 SAATLİK YOLU 16 DAKİKAYA İNDİRECEK

Metro trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indirecek. Vakit ve yakıttan tasarruf sağlayacak hat milli ekonomiye katkı da sağlanacak.

"AŞKIMIZ KEÇİÖREN METROSU GİBİ OLSUN, HİÇ BİTMESİN" MİZAHI

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metronun biteceğini söylemişti.

Erdoğan Keçiören Metrosu'nun ilk test sürüşünü yaptı İZLE