Keçiören Metrosu yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankaralıların merakla beklediği projenin açılış tarihini müjdeledi.

HATLAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Metro, 9 bin 220 metre uzunluğunda ve 9 istasyonu içeren bir şekilde tasarlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Arslan, “Ankaralılar’ı Şehitler İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz götüreceğiz. AKM’de Yenimahalle’den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay’a kadar taşıyacağız, ancak bizim hedefimiz AKM’den Kızılay'a kadar olan bağlantıyı da kesintisiz halde yapmak. Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1.5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM’den Kızılay’a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.