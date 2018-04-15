taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

2008'de ibadete kapatılan Keçiova Camii TİKA'nın restorasyonunun ardından tekrar ibadete açıldı ve ilk cuma namazı kılındı.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 13:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

TİKA'nın restorasyonunu tamamladığı, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

2008'de ibadete kapatılan Keçiova Cami yaklaşık 10 yıl aradan sonra ibadete açılmış oldu.

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

"CEZAYİR İÇİN DUYGULU, TARİHİ GÜN"

Konuyu resmi Instagram hesabından paylaşan Serdar Çam "Cezayir için Duygulu&Tarihi Gün: Barbaros Hayrettinpaşa inşa etti. İşgal sonrası yıkıldı 130 yıl katedral kaldı. Bağımsızlık sonrası düzeltilip temizlendi ilk cuma kılındı, tekrar camiye döndürüldü. 2008’de yıkılma riskiyle ibadete kapandı TİKA tadil etti. Geçen Cuma tekrar açıldı." ifadelerini kullandı.

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çay poşetleri tablo oldu
New York'lu sanatçı, içtiği sallama çayların poşetlerine yaptığı resimlerle göz kamaştırıyor.
Yılın en çarpıcı 44 fotoğrafı
125 ülkeden 4 bin 548 fotoğrafçının katıldığı ve 73 bin 44 fotoğrafın yarıştığı World Press Awards, dereceye giren fotoğrafları açıkladı. İşte bu yıla damgasını vuran fotoğraflar.
Uluslararası Kahve ve Kültür Sanat Festivali başlıyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilk ve tek Kahve Ve Çikolata Festivali 24-27 Nisan tarihlerinde 2. Kez Malatya'da düzenlenecek.
Sinemaya büyük destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen, uzun metrajlı kurgu film ve yapım sonrası başlıklarında 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

80
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

75
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

93
İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

İlker Aycı: THY ülkemizin sancağını taşıyor

0
Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

3
Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

Kemal Kılıçdaroğlu kendini Spartaküs'e benzetti

140
Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM