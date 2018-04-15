TİKA'nın restorasyonunu tamamladığı, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden Keçiova Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.
2008'de ibadete kapatılan Keçiova Cami yaklaşık 10 yıl aradan sonra ibadete açılmış oldu.
"CEZAYİR İÇİN DUYGULU, TARİHİ GÜN"
Konuyu resmi Instagram hesabından paylaşan Serdar Çam "Cezayir için Duygulu&Tarihi Gün: Barbaros Hayrettinpaşa inşa etti. İşgal sonrası yıkıldı 130 yıl katedral kaldı. Bağımsızlık sonrası düzeltilip temizlendi ilk cuma kılındı, tekrar camiye döndürüldü. 2008’de yıkılma riskiyle ibadete kapandı TİKA tadil etti. Geçen Cuma tekrar açıldı." ifadelerini kullandı.