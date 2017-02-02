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Keçisini sırtında taşıyan kız o anları anlattı

Dün sosyal medyada sıkça paylaşılan sırtında keçisini taşıyan kız fotoğrafının detayları ortaya çıktı.

02.02.2017 - 16:03
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İlginç olay, İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin'in ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı.

KEÇİ YOLDA DOĞUMA BAŞLADI

Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasın koyan küçük kız, karla kaplı dik yolda evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, gördüğü kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Keçisini sırtında taşıyan kız o anları anlattı

KÜÇÜK KIZ O ANLARI ANLATTI

Hamdu Sena Bilgin, "Keçi aniden doğum yapınca barınağa götürmek istedim. O anda aklıma okul çantam geldi. Yavruyu çantaya koyarak köpeğimizin sırtına bağladım. Ben de keçiyi sırtıma aldım. Böylece barınağa ulaştık" dedi.

Keçisini sırtında taşıyan kız o anları anlattı

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