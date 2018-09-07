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Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı

Geçtiğimiz kış doğum yapan keçisini sırtında yavrusunu ise köpeğinin sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena Bilgin, doğum yaptıktan sonra ölen 4 yavruya bakıyor.

İHA | 07.09.2018 - 00:27..
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Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık yaparken sosyal medyaya attığı bir fotoğraf ile gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin hayvan sevgisi ile takdir topluyor.

ÖLEN KÖPEĞİNİN YAVRULARINA BAKIYOR

Yaklaşık 1,5 yıl önce doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da köpeği Tomi’nin sırtına bağlayarak karda ilerlemeye çalışırken paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada yayılması ile dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, doğumdan sonra ölen köpeği Karabaş’ın 4 yavrusunu elleriyle besliyor.

Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı

Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı VİDEO

"TOMİ KEÇİ YAVRUSUNDAN SONRA KENDİ YAVRULARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Hamdu Sena, keçi yavrusunu sırtında taşıyan Tomi’nin annesiz kalan 4 yavrusunu steril eldiven ile tek tek besleyerek hayatta kalmaları için uğraşıyor. Tomi ise yavrularının ve Hamdu Sena’nın yanından bir an olsun ayrılmıyor.
İkizdere ilçesindeki yaylada hayvanları ile beraber vakit geçirerek ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, köpeği Karabaş’ın ölümü ile büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Karabaş doğumdan bir hafta sonra öldü. 4 tane yavrumuz var. Çok küçükler. Yavruların babası Tomi ile birlikte onları besliyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Keçi yavrusunu kurtarmak için benimle birlikte mücadele veren Tomi şimdi kendi yavrularını kurtarmaya çalışıyor. İnşallah başaracağız, hayatta kalacaklar” dedi.

Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı



Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı

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Keçiyi sırtında taşıyan Sena'nın köpekleri annesiz kaldı

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