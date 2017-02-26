Kedi evi davalık etti

Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini öne süren Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için, savcılık koruma kararı verdi. Apartman sakinleri geçen mayıs ayında yaptıkları toplantı ile mama kabı ve kedi evinin kaldırılması ve bina çevresindeki başka yere de konulmaması konusunda karar aldı. Bu karara rağmen hayvanseverler kedi evini kaldırmayınca, apartman yöneticisi Veteriner Hekim Saygun Ürgen, kaldırılmasının sağlanması için dava açtı. İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan bu dava henüz sonuçlanmadı.

ZİNCİRİNİ KESİP KEDİ EVİNİ KALDIRDI

Dava süreci devam ederken yönetici Saygun Ürgen, bir süre önce zincirini kestiği kedi evini buradan alıp, kullanılmaması için apartmanın içine bir yere kaldırdı. Bunun üzerine Firdes Çırpıcı ile Meral Çırpıcı Gürsoy, yöneticisi Saygun Ürgen ile apartman görevlisi Nurettin Okluoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulübeyi kaldırmalarının görüntülerinin yer aldığı, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak verildi.

'ÖRNEK OLSUN'

Türkiye'de son yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarına bakan hayvanseverlerin sık sık hayvanları sevmeyenler tarafından şiddete ve hakaretlere uğradığını dile getiren Meral Çırpıcı Gürsoy, "Koruma kararı örnek bir karar. Sahipsiz hayvanları soğuktan korumak ve barınacak bir yuva imkanı sağlamak neden suç olarak görülsün. Biz insanlık vazifemizi yapıyoruz. Apartman yönetecisi ve görevlisi tarafından tehdit edildiğimiz için bu başvuruda bulunduk" dedi.