Kedi gençlik hastalığı nedir

Hastalık etkeni, Feline panleukopenia virustur. Köpeklerin parvoviral enfeksiyonu (kanlı ishal hastalığı) yapan parvo virus ile aynı virus ailesindendir ve yakın ilişkilidir. CPV-2 köpek ve kedileri enfekte edebilir fakat FPV sadece kedi hücrelerini enfekte eder.

Oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Kediler, kusma, ishal, idrar ve salya ile virüsü çevreye yayarlar. Kedilerin birbirleri ile teması ve yalanma sırasında ağızdan veya burundan virüsü alırlar. Dışkı ile çevreye yayınlan virüs miktarı çok fazladır. İyileşmiş kediler az sayıda olsa da virüsü çevreye yaymaya devam ederler.

BELİRTİLERİ

Hem yavru hem de yetişkin kedilerde görülür.Fakat 6-7 aydan küçük kedilerde bağışıklık sistemi zayıf olduğundan daha sık görülür. Hastalığın kuluçka süresi 2-12 gündür. Kedilerde pis kokulu ishal, bazen dışkıda kan, ateş ile başlar. İştahsızlık, halsizlik, zayıflama ve kusma gözlenebilir.

KORUNMA YOLLARI

Hasta ve şüpheli kedilerin izole edilmesi, yaşam yerlerinin sık sık dezenfekte edilmesi ile virüsün çevreye saçılması engellenmelidir. Sokak kedilerinin çevreye bulaştırmaya devam ettiğinden ve çevrenin dezenfekte edilmesi mümkün olmadığı için sahipli kedilerin dışarı çıkmalarında dikkatli olunmalı.

Hayvanların toplu halde bulunduğu barınak, pet shop gibi yerlerde genel hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmelidir. Hastalıktan korunma da asıl önlem kedinizin düzenli olarak aşılarının yapılmasıdır. Kedinize yaptıracağınız karma aşı kedinizi bu hastalığa karşı korumaktadır.