Kedi güzeli Kartopu ilgi çekiyor

İpeksi beyaz tüyü, duygusallığı, kehribar sarısı ve mavi gözleriyle türlerinden ayrılan Van kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin başarılı çalışmaları sayesinde her geçen gün daha fazla tanınır hale geldi.

KARTOPU'NA İLGİ ARTTI

Dünya genelinde birçok belgesel ve haberlere de konu olan Van kedileri, bu yıl 8'incisi düzenlenen "Van Turizm ve Seyahat Fuarı"nda da birinci olabilmek için yarıştı.

Yarışmada saflığı, tüyleri ve göz renkleriyle 7 rakibini geride bırakan "Kartopu" isimli Van kedisi, şimdilerde merkezi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

"GÜZELLERDEN EN GÜZELİNİ SEÇİYORUZ"

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kedisi neslinin ıslahı için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Doğumları bütün yıla yaymak ve seleksiyon (neslin saflaştırılması) için yapılan çalışmaların her geçen gün bir üst aşamaya çıktığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: "Biz Van kedisinin tanıtımı ve farkındalık yaratmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye'nin her tarafında katıldığımız fuarlarda en çok dikkat çeken stant oluyoruz. Son 8. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda da Van kedisi güzellik yarışması düzenledik. Biz hiçbir Van kedisinin çirkin olduğuna inanmıyoruz ama güzellerden en güzelini seçiyoruz."