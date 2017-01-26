Kedi köpekten kaçarken direğe çıktı itfaiye kurtardı

Adana'nın Kozan İlçesi Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi Özdoğan Sokak üzerinde köpekten kaçan bir kedi, telefon direğine tırmandı.

SAATLERCE DİREKTE KALDI

Vatandaşların köpeği çevreden uzaklaştırılmasına rağmen bulunduğu yerden inemeyen kedi, saatlerce direkte kaldı. Kendi başına inmesini bekledikleri kedinin uzun aradan sonra hala direkte olduğu gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE KURTARDI

Mahalleye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi direkten aşağıya indirdi. Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.





