taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.381
USD
3,8147
EURO
4,0980
ALTIN
146,70
PETR
55,3900

Kedi köpekten kaçarken direğe çıktı itfaiye kurtardı

Adana'da köpekten kaçarken telefon direğinin en üst kısmına çıkan ve aşağıya inemeyen kediyi itfaiye kurtardı.

26.01.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'nın Kozan İlçesi Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi Özdoğan Sokak üzerinde köpekten kaçan bir kedi, telefon direğine tırmandı.

SAATLERCE DİREKTE KALDI

Vatandaşların köpeği çevreden uzaklaştırılmasına rağmen bulunduğu yerden inemeyen kedi, saatlerce direkte kaldı. Kendi başına inmesini bekledikleri kedinin uzun aradan sonra hala direkte olduğu gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kedi köpekten kaçarken direğe çıktı itfaiye kurtardı

İTFAİYE KURTARDI

Mahalleye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi direkten aşağıya indirdi. Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kedi köpekten kaçarken direğe çıktı itfaiye kurtardı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

243
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

202
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

728
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

12
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

115
Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

10
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM