Kedi maskesiyle Valiliğe dilekçe vermek istediler

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu (A Platformu), Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyesi 5 doğa ve hayvansever kadın, Alanya’daki kedi katliamlarının son bulması ve failin cezalandırılması için valiliğe dilekçe vermek üzere ek binaya geldi. Arama noktasından valiliğe kedi maskesiyle girmek isteyen hayvanseverlere polis izin vermedi.

"KEDİCE DİYE BİR LİSAN MI VAR?"

Hayvansever Hediye Gündüz, maske ile izin verilmemesi üzerine polislere, "Kedi maskesi ile giriş yasak, bugün mart. Kediler dilekçe veriyor. Ben kedi olarak içeri gireceğim. Bu bir protesto değildir. Kedi dilekçe verecek. Ben bugün hem kedi hem insanım. Basın açıklaması yapmayacağız. Kediler dilekçe yazamadıkları için biz onların adına dilekçe yazıyoruz. Ben dilekçe vereceğim. Kedi bugün dilekçe veriyor. Kedice diye bir lisan var mı? Kedinin dilekçe verdiğini göstermek için bu maskeyi taktık. Biz kedilerin hakkını konuşan insanlarız. Bu bir etkinlik değil. Ben nasıl toplu durmayacağım. Belki hatıra fotoğrafı çektireceğim." dedi.

DİLEKÇE HAKKINIZI ENGELLEMİYORUZ

Polis ise, "Dilekçe hakkınızı engellemiyoruz, her türlü eylem, protesto basın açıklaması yasak. Maskesiz dilekçenizi verebilirsiniz. Slogan açıklama olursa gözaltına alınırsınız." dedi.



HATIRA FOTOĞRAFI

Karşılıklı konuşmaların ardından hayvansever ve doğaseverler maskeleri ile hatıra fotoğrafı çektirip maskesiz şekilde valiliğe dilekçelerini verdi.