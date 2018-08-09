Kedicikler cezaevinde kuaföre gitti

11 Temmuz'da başlatılan Adnan Oktar operasyonunda emniyet birçok kişiyi gözaltına aldı. Oktar ile gözaltına alınanlar arasında kedicikler de yer aldı. Cezaevinde tutuklu bulunan kedicikler, bakımlarını yaptırmak için kuaföre gitti.
KEDİCİKLER KUAFÖRDE
Adnan Oktar'ın kedicikleri, cezaevinde neredeyse 1 ayı doldurmak üzere. Gözaltıların ardından makyajsız görüntüleri ortaya çıkan kedicikler, adeta tanınmaz haldelerdi. Cezaevine alışan kedicikler kuaförün yolunu tuttu.
Milliyet'in haberine göre; Tutukluluk hayatlarına devam eden Oktar'ın kedicikleri, cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkumlar tarafından işletilen kuaföre giderek ilk bakımlarını yaptırdılar.