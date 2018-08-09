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Kedicikler cezaevinde kuaföre gitti

Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan kedicikler bakım yaptırmaya başladı. Yaklaşık 1 ayda cezaevine alışan kedicikler, soluğu kadın tutukluların işlettiği kuaförde aldı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 07:35..
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11 Temmuz'da başlatılan Adnan Oktar operasyonunda emniyet birçok kişiyi gözaltına aldı. Oktar ile gözaltına alınanlar arasında kedicikler de yer aldı. Cezaevinde tutuklu bulunan kedicikler, bakımlarını yaptırmak için kuaföre gitti.

Kedicikler cezaevinde kuaföre gitti

KEDİCİKLER KUAFÖRDE

Adnan Oktar'ın kedicikleri, cezaevinde neredeyse 1 ayı doldurmak üzere. Gözaltıların ardından makyajsız görüntüleri ortaya çıkan kedicikler, adeta tanınmaz haldelerdi. Cezaevine alışan kedicikler kuaförün yolunu tuttu.

Milliyet'in haberine göre; Tutukluluk hayatlarına devam eden Oktar'ın kedicikleri, cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkumlar tarafından işletilen kuaföre giderek ilk bakımlarını yaptırdılar.

Kediciklerin dans görüntüleri VİDEO

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