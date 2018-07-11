Kedicikler gözaltında

Sabah saatlerinde başlatılan Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli suçlar isnat edilen grubun her ayağı operasyona tabi tutuluyor. O grupların arasında, kedicikler olarak bilinen kızlar da bulunuyor.

KEDİCİKLER YAKALANDI

Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kızların da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığı operasyonda göaltına alınan sayısı her geçen dakika artıyor. Kapsamlı faaliyetlerle yürütülen Oktar operasyonunda apar topar kelepçelenerek getirilen kızlar, kameralara hazırlıksız yakalandı.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Ekranda abartılı saç, makyaj ve kıyafetleri ile ilginç hareketler sergileyen ve tuhaf diyalogların içerisinde bulunan kedicikler, İstanbul Emniyetine, yakalandıkları sırada içinde bulundukları doğal halleriyle getirildiler.

Makyajsız görüntülenen ve tanınmakta zorlanılan kadınlar, polisleri bile şaşkına çevirdi.

Kedicikleri kahkahaya boğan Adnan Oktar fıkrası VİDEO