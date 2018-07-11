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Kedicikler gözaltında

İstanbul Emniyetinin başlattığı Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sürüyor. Oktar'ın kedicikleri olarak nam salan kızlar da gözaltına alınanlar arasında. Kedicikler, ilk kez makyajsız görüntülendi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 11:41..
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Kedicikler gözaltında

Sabah saatlerinde başlatılan Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Çeşitli suçlar isnat edilen grubun her ayağı operasyona tabi tutuluyor. O grupların arasında, kedicikler olarak bilinen kızlar da bulunuyor.

Kedicikler gözaltında

KEDİCİKLER YAKALANDI

Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kızların da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığı operasyonda göaltına alınan sayısı her geçen dakika artıyor. Kapsamlı faaliyetlerle yürütülen Oktar operasyonunda apar topar kelepçelenerek getirilen kızlar, kameralara hazırlıksız yakalandı.

Kedicikler gözaltında

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Ekranda abartılı saç, makyaj ve kıyafetleri ile ilginç hareketler sergileyen ve tuhaf diyalogların içerisinde bulunan kedicikler, İstanbul Emniyetine, yakalandıkları sırada içinde bulundukları doğal halleriyle getirildiler.

Kedicikler gözaltında

Makyajsız görüntülenen ve tanınmakta zorlanılan kadınlar, polisleri bile şaşkına çevirdi.

Kedicikler gözaltında

Kedicikleri kahkahaya boğan Adnan Oktar fıkrası VİDEO

Kedicikler gözaltında

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