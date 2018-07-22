Kediciklerin ilk ifadeleri

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin ilk ifadelerinde Adnan Oktar'ı suçladıkları ve Atatürkçülüğe sığındıkları görüldü.

KEDİCİKLERİN İFADELERİ

Server Görkem Erdoğan: "Ailem beni Atatürkçü, vatanperver biri olarak yetiştirdi. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım."





"MÜŞTEKİLERİ TANIMIYORUM"

Semra Özgiray: "Suç örgütü mensubu değilim. Örgüt diye bir şey yoktur. Kendi kimliğine, kişiliğine sahip, karar verme yetkisi olan bir bireyim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Müştekileri tanımıyorum. İddialar asılsızdır. Bizi medyadan tanıyorlardır. Belki Adnan Oktar'a saygım olduğu için beni böyle bir şeye katmış olabilirler."





"BU GRUPLA BAĞLANTIM YOK"

Yasemin Mert: "Bu grupla bağlantım yoktur, sadece tanıdığım kişiler vardır. Eski ortağım Özkan Mamati bu gruptadır. 9 ay önce kendisi ile ayrılmamız oldu. Kendisine davalar açtım. Kendisi benim aracımı ve işlerimi gasp etti. Özkan Mamati isimli şahıs bana iftira atmaktadır. Beni korkutmak ve yıldırmak için yapılan bir isnattır."

