taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Kediciklerin ilk ifadeleri

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kediciklerin ifadeleri ortaya çıktı

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin ilk ifadelerinde Adnan Oktar'ı suçladıkları ve Atatürkçülüğe sığındıkları görüldü.

KEDİCİKLERİN İFADELERİ

Server Görkem Erdoğan:  "Ailem beni Atatürkçü, vatanperver biri olarak yetiştirdi. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım."

Kediciklerin ilk ifadeleri

"MÜŞTEKİLERİ TANIMIYORUM"

Semra Özgiray: "Suç örgütü mensubu değilim. Örgüt diye bir şey yoktur. Kendi kimliğine, kişiliğine sahip, karar verme yetkisi olan bir bireyim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Müştekileri tanımıyorum. İddialar asılsızdır. Bizi medyadan tanıyorlardır. Belki Adnan Oktar'a saygım olduğu için beni böyle bir şeye katmış olabilirler."

Kediciklerin ilk ifadeleri

"BU GRUPLA BAĞLANTIM YOK"

Yasemin Mert: "Bu grupla bağlantım yoktur, sadece tanıdığım kişiler vardır. Eski ortağım Özkan Mamati bu gruptadır. 9 ay önce kendisi ile ayrılmamız oldu. Kendisine davalar açtım. Kendisi benim aracımı ve işlerimi gasp etti. Özkan Mamati isimli şahıs bana iftira atmaktadır. Beni korkutmak ve yıldırmak için yapılan bir isnattır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

19
İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

30
Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

30
Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

9
Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

17
Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

35
Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM