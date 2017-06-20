taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.198
USD
3,5367
EURO
3,9431
ALTIN
141,62
PETR
46,0400

Kediler 9 bin yıldır insanlarla iç içe yaşıyor

Kedilerin evcilleştirilmesinin yaklaşık 9 bin yıl önce Yakın Doğu’da başladığı ortaya çıktı.

20.06.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. Dünya

KEDİ

BBC'de yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılar, Viking mezarı, Mısır mumyası ve Taş Devri bölgelerindeki 200'den fazla kediden aldıkları DNA örneklerinden yola çıkarak Yakın Doğu ve Mısır’da evcil kedilerin ilk örneklerinin 9 bin yıl önce görüldüğünü tespit etti.

DNA ÖRNEKLERİ ANALİZ EDİLDİ

Kediler birkaç bin yıl sonra da eski Mısır’da evcilleştirildi. Roma döneminde Avrupa’ya yayılan kediler, Viking döneminde daha da uzak bölgelere gitti.

Viking limanında bulunan kedi DNA’ları kedilerin Kuzey Avrupa'ya deniz ticaret yolları üzerinden taşındığını ortaya koydu.

Araştırmaya öncülük eden ve Jacques Monod Enstitüsünde görev yapan Dr. Eva-Maria Geigl, "Evcilleştirme önce Yakın Doğu’da sonra Mısır’da görüldü. Kediler daha sonra antik dünyaya ticaret gemileriyle taşındı. Günümüzde her iki bölgeden de gelen kedileri görmek mümkün." dedi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı. Kediler, Antarktika hariç hemen her kıtada yaşayabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Fransa'da yeni kabine yarın kurulacak
Başbakan Edouard Philippe yeniden kabineyi kurmakla görevlendirdi.
Kolombiya'da 3 erkek evlendi
Eşcinsel evliliğin yasalaştığı Kolombiya'da ilk çok aşklı evlilik gerçekleştirildi.
Danimarka'nın Faroe Adaları'nda bugün suda kan akıyor
Balıkçıların katliamdan farksız geleneklerine göre onlarca pilot balina yakalanıp öldürüldü.
Fransa Savunma Bakanı istifa etti
Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

162
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

169
HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

124
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

141
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

45
Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

Yargıtay'dan HDP'lileri aklayacak karar

409
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM