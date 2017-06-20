Kediler 9 bin yıldır insanlarla iç içe yaşıyor

BBC'de yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılar, Viking mezarı, Mısır mumyası ve Taş Devri bölgelerindeki 200'den fazla kediden aldıkları DNA örneklerinden yola çıkarak Yakın Doğu ve Mısır’da evcil kedilerin ilk örneklerinin 9 bin yıl önce görüldüğünü tespit etti.

DNA ÖRNEKLERİ ANALİZ EDİLDİ

Kediler birkaç bin yıl sonra da eski Mısır’da evcilleştirildi. Roma döneminde Avrupa’ya yayılan kediler, Viking döneminde daha da uzak bölgelere gitti.

Viking limanında bulunan kedi DNA’ları kedilerin Kuzey Avrupa'ya deniz ticaret yolları üzerinden taşındığını ortaya koydu.

Araştırmaya öncülük eden ve Jacques Monod Enstitüsünde görev yapan Dr. Eva-Maria Geigl, "Evcilleştirme önce Yakın Doğu’da sonra Mısır’da görüldü. Kediler daha sonra antik dünyaya ticaret gemileriyle taşındı. Günümüzde her iki bölgeden de gelen kedileri görmek mümkün." dedi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı. Kediler, Antarktika hariç hemen her kıtada yaşayabiliyor.