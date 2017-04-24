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Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Muğla Bodrum'da ev sahibi, ikametgahına izinsiz girerek eşyalarını kullanan kişiden sitedeki kedilere 50 kilogram mama almasını istedi.

24.04.2017 - 06:07
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Gümüşlük Mahallesi'nde G.N.A'ya ait eve giren C.D, evdeki eşyaları kullandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine şüpheli C.D. hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar vermek"ten dava açıldı. Mahkemeye sevk edilen C.D. ile ev sahibi G.N.A'nın uzlaşması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, taraflara davette bulundu.

Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen Mehmet Ali Tosun, mağdur ev sahibiyle görüşerek C.D. ile uzlaşmayı isteyip istemediğini sordu. G.N.A'nın, evine giren C.D. ile sitedeki kedilere verilmek üzere 50 kilogram mama alması koşuluyla uzlaşacağını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Uzlaştırmacı Tosun, başka bir suçtan cezaevinde bulunan şüpheliyle bağlantı kurarak konuyu aktardı. Şüphelinin de uzlaşmayı kabul etmesi üzerine C.D'nin ailesiyle irtibata geçildi. Bahse konu kişinin ailesi tarafından alınan 50 kilogramlık kedi maması, uzlaştırmacı tarafından olayın yaşandığı siteye getirildi.

Mamanın bir kısmı sitedeki kedilere verildi, kalanı da site yöneticilerine teslim edildi. Tarafların uzlaşmasının ardından dosya kapatıldı.

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

"BU TÜR İNSANLAR, TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMALI"

Mamaların siteye bırakıldığını gören işletmeci Kıyasettin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür uygulamaların pişman olmuş suçluların topluma kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Demir, "Cezaevinde yatmaktansa cezalarını bu şekilde çekmeleri daha mantıklı. Bu kişi pişman olmuş. Bu tür insanları topluma yeniden kazandırmak gerekiyor." diye konuştu.

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