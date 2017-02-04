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Kedisini uyuşturup dövme yaptı

Rusya'da "Aleksandr" ismini kullanan bir dövme sanatçısı, kedisine dövme yapınca büyük tepki çekti.

04.02.2017 - 11:13
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The Sun'n haberine göre Sphynx cinsi, Demon isimli tüysüz kediye önce anestezi verildi. Aleksandr ardından mürekkep iğnesiyle hapishane kulesi, sigara ve bir kadın resminden oluşan dövmeyi kedinin vücuduna işledi.

Kedisini uyuşturup dövme yaptı

"UMARIM ONA ZARARLI DEĞİLDİR"

YouTube'a yüklediği videoda "Umarım ona zararlı bir şey değildir" diyen Aleksandr'a çok sayıda tepki geldi.

Anesteziye karşı çok hassas olduğu için kediler ancak hayati ameliyatlarda uyuşturuluyor.

Kedisini uyuşturup dövme yaptı VİDEO

SPHYNX KEDİLERİNİN CİLDİ HASSAS

Hayvan hakları savunucusu Yelizaveta Skorynina'ya göre Sphynx cinsi kedilerin cildi aşırı hassas oluyor. Demon'a yapılan bu "dövme işkencesinin" onun ölümüne dahi neden olabileceği belirtildi.

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