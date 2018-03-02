taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.937
USD
3,8097
EURO
4,6778
ALTIN
161,33
PETR
63,7400

Kediye çarpmamak için manevra yapınca canından oldu

Batman'daki Yanarsu Çayı'na uçan kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine, AFAD ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu sabah saatlerinde ulaşıldı.

DHA | 02.03.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman'da, dün akşam saatlerinde kamyonetiyle Siirt'e giden 47 yaşındaki Abit Acar, Yanursu Çayı'nın üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre önüne bir kedi çıktı.

Acar, kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca, aracıyla çaya uçtu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kediye çarpmamak için manevra yapınca canından oldu

ÇAYIN KAPAKLARI KAPATILIP ARAMA YAPILDI

Yanursu Çayı'nın kapaklarını kapatıp arama yapan ekipler, araç ile sürücünün cansız bedenine sabah saatlerinde ulaştı.

Abit Acar'ın cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyonet de vinç yardımı ile çaydan çıkarıldı.

Kediye çarpmamak için manevra yapınca canından oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin gazozları müzede sergileniyor
Eskişehir'de gazoz, pişmiş toprak düdük ve çizgi roman temalarıyla oluşturulan müze, insanları geçmişe götürüyor.
Kedi Feyyaz'ın derbi heyecanı
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan çekişmeli maçı televizyondan takip eden 'Feyyaz' adlı kedi, derbinin heyecanına patileriyle dahil oldu.
İzmir'de engelli ailenin dramı
Tire ilçesinde görme engelli anneyle engelli 2 çocuğu, aynı evde yaşama tutunmaya çalışıyor.
FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar
Mahmutbey Gişeleri’nin kapatılmasına teşebbüs edilmesine ilişkin davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

Afrin'deki şehitlerimizin haberleri ailelerine ulaştı

164
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

53
Raco için operasyon başladı

Raco için operasyon başladı

70
Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

Afrin kahramanı 'şehit olmadan dönmem' demişti

75
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

53
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

55
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM