Kediye çarpmamak için manevra yapınca canından oldu

Batman'da, dün akşam saatlerinde kamyonetiyle Siirt'e giden 47 yaşındaki Abit Acar, Yanursu Çayı'nın üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre önüne bir kedi çıktı.

Acar, kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca, aracıyla çaya uçtu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

ÇAYIN KAPAKLARI KAPATILIP ARAMA YAPILDI

Yanursu Çayı'nın kapaklarını kapatıp arama yapan ekipler, araç ile sürücünün cansız bedenine sabah saatlerinde ulaştı.

Abit Acar'ın cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyonet de vinç yardımı ile çaydan çıkarıldı.