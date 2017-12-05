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Kediye işkence yapan erin askerliği uzadı

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yapan askere disiplin cezası verildi.

AA | 05.12.2017 - 15:37..
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Kediye işkence yapan erin askerliği uzadı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan Orduevi'nde yaşanan olayla ilgili başlatılan incelemenin sonuçlandırıldığı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:

"3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulunca olaya neden olan personele, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verilmiştir. Diğer taraftan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak soruşturmaya devam edilmektedir."

EN ÜST CEZA 15 GÜN

Askere en üst sınırdan disiplin cezası verildiği, bu nedenle terhisine sayılı günler kalan söz konusu personelin askerlik süresinin 15 gün uzadığı belirtildi.

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Kediye işkence yapan erin askerliği uzadı

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