Kediye tecavüz soruşturması: Şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

Eyüpsultan'da Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi ve kedinin dört yavrusu oldu.

Altınkaynak, 18 Haziran günü öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaşan B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi.

KEDİ YAŞAMINI YİTİRDİ

B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi ise tecavüz nedeniyle, tüm çabaya rağmen kurtarılamayarak öldü.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanarak tamamlanan kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan B.Ç. hakkındaki iddianamede, 3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

İddianamede, Rafet Altınkaynak'ın polise yaptığı şikâyete ve tanık anlatımlarına yer verildi. Şüpheli B.Ç'nin ifadesinde, "Evde kedi köpek beslemediğini, kediye ne yaptığını hatırlamadığını ve tecavüz etmediğini söylediği." ifade edildi.

B.Ç'nin evinde yapılan incelemede, porno içerikli CD'ler bulunduğu, kan lekeli peçete ve minder bulunduğu da anlatıldı.

İddianamede, şüpheli B.Ç hakkında yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek TCK'nin 151/2. maddesi uyarınca "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi ve TCK'nin 225/1. maddesi uyarınca "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Ancak TCK'nin 44. maddesi uyarınca da işlediği fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 19 TEMMUZ'DA

Şüpheli B.Ç. hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabul ettiği davanın ilk duruşmasının 19 Temmuz'da görüleceği de öğrenildi. Öte yandan birçok hayvanseverin dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğu da belirtildi.