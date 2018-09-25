Kediyi kurtaran itfaiyecilere sağlıkçılardan sürpriz

İnegöl Devlet Hastanesi'nin çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler merdivenli araçla çatıya çıkıp kediyi kurtarmaya çalışırken kedi, kendi imkanlarıyla çatıdan indi.

İTFAİYE ÇALIŞANLARINA SÜRPRİZ KUTLAMA

Ekipler merdivenli araçla aşağı indikleri zaman İtfaiyecilik Haftası nedeniyle sürprizle karşılaştı. Devlet Hastanesi’nde görevli sağlıkçılar, ellerinde pastayla gelerek, itfaiyecilerin özel günlerini kutladı. Böyle bir sürpriz ile şaşkına dönen itfaiyeciler hastane personeline teşekkür edip olay yerinden ayrıldı.