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Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

Vahşi doğada avlanan bir tilki, karınını doyurmak için yer ararken bir kartalın avını alıp kaçmasını engel olamadı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 02:48..
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Tilki uzun uğraşlar sonucu yakaladığı avını afiyetle yemek için yer ararken, süzülerek gelen bir kel kartal tilkinin ağzındaki avı alıyor.

TİLKİYİ DE HAVLANDIRDI

Doğada birçok kez birbirlerinin avlarını alan vahşi yırtıcılara rastlanmasına rağmen, kartalın yemek çalma olayı her zamanki gibi avcıyı da sarsıyor.

Hızla odaklandığı tilkiye doğru süzülen kartal, avı ile birlikte tilkiyi de yerden kesiyor. Avını kurtarmak için avada çırpınan tilki, bir kaç metre uçtuktan sonra son çare olarak avını bırakıyor.

Tilkinin ağzındaki avı alan kartal VİDEO

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