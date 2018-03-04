Kel Tepe gazisi, 8 şehit verilen saldırıyı anlattı

Gazi Çalın, 1 Mart günü teröristlerin bin 83 rakımlı tepeden sürekli kendilerine taciz ateşinde bulunduğunu bu nedenle tepeyi almak için operasyon başlattıklarını belirterek, "Tepeyi almak için 100 komando ve özel harekat polisleriyle birlikte ilerledik. Tepeye yaklaştığımızda daha önceden yaptıkları tünelden çok sayıda terörist bize saldırmaya başladı. Keskin nişancılar da vardı ve çoğu arkadaşımızı bu keskin nişancılar şehit etti. Sayıları bizden çok fazlaydı, kullandıkları mühimmatlar da çok fazlaydı. Arkadaşlarımız kahramanca savaşarak üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı. Uçaklar bombaladı ancak tünele bir şey olmadı. Yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından üstünlük sağladık. Yaralıları önce sırtımızda sonra da sedye ile taşıdık." dedi.

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"SON SÖZÜ 'BEN İYİYİM' OLDU"

Bu arada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin keskin nişancı tarafından sırtından vurulduğunu anlatan Çalın şunları kaydetti:

"Mustafa Ozan Gökçe sırtından vurulunca önce ben sırtımda taşımaya başladım. Bu arada arazi çok dağlık ve çamur olduğu için benim ayağım kaydı ve dizim taşa gelince yaralandım. Taşımaya devam ettim ancak o çok ağır olduğu için daha sonra sedyeye koyup arkadaşlarla birlikte taşımaya başladık. Bu arada çatışma hala devam ediyordu. Arkadaşlarımız kahramanca çatışıyordu. Mustafa Ozan Gökçe’ye ben sürekli soru soruyordum, o da sürekli ’iyiyim’ diyordu ancak sırtından mermi yediği için bir süre sonra kan kaybından şehit oldu, nefesi kesildi. Şehit olanlar aslanlar gibi kahramanca savaştılar, kimse kaçıp taşın arkasına saklanmadı. Herkes aslan gibi savaştı ve aslan gibi şehit oldu. Allah hepsini Peygamber efendimize komşu eylesin."

"İYİLEŞİNCE TEKRAR GİDECEĞİM"

Gazi Çalın, Raco’nun arkadaşları tarafından alındığını, şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Ayağımda ve dizimde ufak bir yara var. Arkadaşlarım orada savaşmaya devam ediyor bugün Raco da alındı. Ben de iyileşince tekrar Afrin’e gideceğim. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Benim kollarımda şehit olan Mustafa Ozan Gökçe’nin de ailesini uygun bir zamanda ziyaret edeceğim." diye konuştu.