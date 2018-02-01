Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde özel olarak korunarak bakımı yapılan Kelaynak kuşlarının sayısı elde edilen başarılı neticeler sayesinde 2001 yılında 42’yken, 2017 yılında 240’a ulaştı.

KELAYNAKLAR 14 ŞUBAT'TA TABİATA BIRAKILACAK

Göç dönemi öncesinde yetiştirme merkezine alınan kelaynaklar sadece üreme dönemlerinde serbest bırakılıyor. Bu yıl da 14 Şubat 2018 itibariyle tabiata bırakılacak olan kelaynaklar yaklaşık 6 ay sürecek üreme dönemlerinin ardından tekrar yetiştirme merkezine alınacak.

2017'DE 47 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

2017 yılı içerisinde 47 adet yavru dünyaya geldi. Böylece 2001 yılında 42 olan kelaynak sayısı 2017 yılı sonunda 240’a ulaştı. Kelaynakların nesillerinin tükenmemesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1977’de Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kurduğu 3 adet yetiştirme merkezi ile kelaynakları koruma altına almıştı.

Kelaynak sayısı 16 yılda 42’den 240’a ulaştı VİDEO

ERKEK VE DİŞİ BİREYLER GENETİK ANALİZLER İLE TESPİT EDİLİYOR

Baharın ve bereketin simgesi olan ve dış görünüşleri ile erkek ve dişileri ayırt edilemeyen kelaynakların cinsiyet belirleme çalışmaları ise devam ediyor. Genetik çalışmalar dışında cinsiyetleri belirlenemeyen bu değerli kuş türünün erkek ve dişi bireyleri ancak genetik analiz ile tespit edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu analizlerden elde edilen veriler ışığında kelaynakların üreme ve yavru büyütme davranışları daha detaylı olarak incelenebilecek.

KELAYNAK KUŞLARI UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR

Kelaynaklara 2008 yılında ilk defa uydu takip cihazı takılarak göçe gönderilmeye başlandığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Göçe gönderilen 5 kelaynağın ikisinin tekrar Birecik’e dönmesi kelaynakların doğada yeniden var olabileceklerini ortaya koydu. Bu doğrultuda kelaynak kuşlarına GPS-GSM vericisi takılması ile kelaynakların yıl boyunca günlük hareketleri takip edilecek. Bu vericilerin uyduya gönderdikleri sinyallerin değerlendirilmesi neticesinde kelaynaklar takip edilerek, kelaynakların karşılaştıkları problemler belirlenmeye çalışılacak ve hayat alanı olarak nereleri tercih ettikleri tespit edilebilecek.” dedi.

ZİYARETÇİLER KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEYEBİLİYOR

Ülkemizin önemli kuş türlerinden olan kelaynakları dünyaya tanıtmak maksadıyla yetiştirme merkezleri içerisinde yerli ve yabancı turistler için hizmete alınan ziyaretçi merkezi ile turistlere kelaynakların yanı sıra Fırat Nehri ve Birecik’in kuş varlığı bakımından da önemi anlatılıyor.

2007’de yetiştirme merkezinde hizmete sunulan kapalı devre kamera sistemi sayesinde ziyaretçi merkezine gelen ziyaretçiler, kuşları rahatsız etmeden izleyebiliyor ve bu görüntüler internetten de sürekli olarak yayınlanıyor.