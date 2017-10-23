Kelebek etkisi nedir

Kelebek etkisi, küçük bir durumun beklenmeyen ve kaos boyutlarına ulaşan etkisinin sürekli artmasına verilen addır. Bu duruma 'Kelebek etkisi' denmesinin sebebi Edward Norton Lorenz'in ortaya koyduğu 'Kaos Teorisi'nin bir çıkarımıdır.

Edward Lorenz 1963′ te hava durumuyla ilgili bir hesaplama yaparken 'Kelebek etkisi'ni buldu. Hesaplamayı yaparken ilk olarak 0,506127 sayısını olayın başlangıç sayısı olarak ele alırken 2. hesaplamada 0,506 sayısını başlangıç kabul etti. Bu iki sayı arasındaki binde bir oranındaki farklılık sonuca ulaşıldığında çok farklı bir duruma neden oluyor. Sayılar birbirine çok yakın olmasına karşın sonuçlarda farklılık görülüyor.

Edward Norton Lorenz bu durumu,“Amazon Ormanları’ nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına kopmasına neden olabilir. Farklı bir örnekle bu, bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.” sözleriyle anlatıyor.