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Kelebekler Vadisi’nde gezerken uçurumda mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciyi AKUT ekipleri kurtardı.

İHA | 08.06.2018 - 01:46..
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Tatil için Ölüdeniz’e gelen 22 yaşındaki Semih Özer karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi Hisar mevkiindeki patika yoldan gitmek istedi.

YOLU KAYBETTİ, KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

Patikadan yürüyüşe başlayan Özer yolu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Özer’in 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Özer’in mahsur kaldığı yere ulaşan AKUT ekipler, istasyon kurarak halatlar yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan Özer yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Kelebekler Vadisi’nde gezerken uçurumda mahsur kaldı

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