Kelebekler Vadisi’nde gezerken uçurumda mahsur kaldı

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Hollanda'da cami önünde toplanan yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine domuz etli mangal partisi eyleminden vazgeçti.

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BTK aileleri uyardı: Çocuklarınıza güvenli internet verin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tatil dönemlerinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli bir şeklide kullanmaları çin ailelere önerilerde bulundu.